0553 313 94 23

Neredeyse herkes yeni çıkan teknolojileri denemek istiyor

Kullanıcıların kaygılarına rağmen hayatına değer katan dijital yenliklere açık olduğunu gösteren araştırmaya göre, Türkiye’de yeni çıkan teknolojileri denemek isteyenlerin oranı yüzde 94 oldu.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:32
Neredeyse herkes yeni çıkan teknolojileri denemek istiyor

Kullanıcıların kaygılarına rağmen hayatına değer katan dijital yenliklere açık olduğunu gösteren araştırmaya göre, Türkiye’de yeni çıkan teknolojileri denemek isteyenlerin oranı yüzde 94 oldu.



GelecekHane’nin 522 kişilik bir örneklem grubuyla gerçekleştirdiği Türkiye Dijitalleşme Algısı araştırması önemli sonuçlar verdi. Türkiye’de kullanıcıların yeni teknolojileri deneyimleme noktasında oldukça açık olduğunu ortaya çıkaran bu çalışmaya göre; yeni çıkan teknolojilerin kullanım nedenleri arasında ise hayatı kolaylaştırma (yüzde 88), zaman kazandırma (yüzde 67) öne çıkıyor. Araştırma sonuçları her ne kadar dijitalleşme ile ilgili kaygılar olsa da alışverişten bankacılığa, eğlenceden eğitime kadar pek çok alanda dijital yeniliklere açık bir toplum yapısının hakim olduğunu gösteriyor.


GelecekHane’nin kıdemli danışmanlarından Ömer Yüksek, "Dijitalleşme ile ilgili kaygıları yatıştıran ve kullanım kolaylığını yükselten şirketler kullanıcının güvenini kazanacak, gönlünde taht kuracak. Bu uygulamaların hızlıca yaygınlaşacağını ve bunları kullanan şirketlerin rekabette öne çıkacağını bekliyoruz" dedi.



Sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının üzerinde


İnternet bankacılığının hayatı kolaylaştıran ve önemli oranda zaman kazandıran en yaygın örneklerden biri olduğunu belirten GelecekHane analistlerinden Zeynep Atalay, akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile iletişim, alışveriş, eğitim, bilgi edinme ve kitap okuma gibi hayatın temel faaliyetlerinde dijitalleşmenin Türk halkı tarafından benimsendiğini ifade etti.


Atalay sözlerine şöyle tamamladı: "BTK verilerine göre Türkiye’nin mobil penetrasyonu yüzde 112 seviyesinde ve internet erişimi büyük oranda mobil cihazlara kayıyor. Halkımız sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Bu durum Türk halkının akıllı telefonları aktif bir şekilde kullandığını ve yanından pek ayırmadığını gösteriyor. İnsanlarımız alışverişten bankacılığa, eğlenceden eğitime kadar pek çok alanda dijital yenliklere açık bir toplum yapısı sergiliyor".

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:32
  1. sergi
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk gözüyle "Bulgar zulmü"
    1. Çocuk gözüyle "Bulgar zulmü"
    2. Anadolu Isuzu’dan kamyon ihracatına..
    3. Sutopunda final heyecanı başlıyor
    4. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bu..
    5. Nostalji bahçelerine çocukları gibi..
    6. Yabancı turist Bodrum’dan vazgeçmiyor
    7. İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    8. Fırtınada çatısı komşusunun çatısına..
    9. SpaceX internet uydularını uzaya..
    10. Neredeyse herkes yeni çıkan..
    11. Göztepe bu sefer de başarmak istiyor
    12. Esenyurt Belediye binasında bıçaklı..
    13. Engelli öğrencilerin çalışmaları ‘Yıl..
    14. Nef'in sponsor olduğu üç takım da..
    15. "Türk edebiyatının üstadı: Necip Fazıl..
    16. Hilmi Güler: “Ordu akıllı ve dijital..
    17. İntihar olayında gözaltı sayısı 5’e..
    18. Lalaşahin’de ramazan bereketi
    19. Adalet Bakanı Gül, Ulucanlar’da
    20. Biga’da zabıtadan toplu taşıma..
    21. Edirnespor genel kurulu tamamlandı
    22. Teknosa'dan bayram öncesi "Tupturuncu..
    23. Tevfik Göksu’dan İmamoğlu’na yanıt
    24. "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına..
    25. Şaphane’de kadınların ilçe ekonomisine..
    26. Hollanda’nın AP seçimlerinde resmi..
    27. Kocaeli’de fırtına ağaçları devirdi..
    28. Muhtarlardan Başkan Karalar’a onur..
    29. Bir gecede 2 kişiyi öldüren müteahhit..
    30. Aşırı sürat, gözü kör edip ölüme..
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti