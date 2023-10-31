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Medya Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı
Medya

Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 12:47:00 -
Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı

Disney’in Kemalist kesimden para koparmak için yaptığı ancak Ermeni lobisinin engellediği Mustafa Kemal filminin ABD menşeli FOX’ta yayınlanması kararlaştırıldı. Filmin senaryosu kemalistler tarafından beğenilmedi, ayrıca polisiye dizi Mustafa Kemal’in reytingini geçti.

Disney Türkiye pazarına girdikten sonra, Mustafa Kemal üzerinden para kaptırmayı adet edinen kemalistleri platforma çekmek için yapılan Mustafa Kemal filmi fena çakıldı.

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal’i oynadığı film, Ermeni lobisinin tepkisi sonrası Disney tarafından yayınlanmama kararı aldı. Hemen ardından Amerikan menşeli FOX söz konusu filmi yayınlayacağını açıkladı.

FOX’ta  yayınlanan film reytinglerde fena çakıldı. Yargı isimli polisiye dizi, söz konusu filmi geçti. Mustafa Kemal filmi reytinglerde 3’üncü oldu.

Sözcü gazetesi de filme tepki gösterdi. Sözcü’nün söz konusu haberi şöyle:


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