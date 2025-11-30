Neredesin Mustafa Abi? Sırra kadem basan 80 yaşındaki alzaymır hastasından 3 gündür iz yok

Evciler Mahallesi'nde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası Mustafa Abi'yi arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara AKOM, MAK, OSAD, ANKA, INDAK, NAK ve çok sayıda gönüllü arama-kurtarma derneği katıldı. Sahada yaklaşık 300 kişilik ekip, bölgeyi hem karadan hem havadan tarıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı köpekler de aramalara destek veriyor.

OSAD ekipleri, bölgedeki aramalara havadan termal kamera desteğiyle katkı sağlıyor. BAKUT ekipleri ise, Nilüfer Çayı'nda dalgıçlı arama faaliyeti gerçekleştirdi. Dalgıçlar, çayın farklı noktalarında su altı taraması yaptı. Suyun yoğun koku ve atık seviyesi aramayı güçleştirse de ekipler belirlenen tüm hatlarda çalışmayı sürdürdü.

ÇEMBER 10 KM’YE ÇIKARILDI

Ekipler, Mustafa Abi'nin kaybolduğu bölgeyi 10 kilometrelik bir çember içinde tarıyor. Ormanlık alanlar, dere yatakları, zeytinlikler ve bağlantı yolları detaylı şekilde inceleniyor. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ise, köylere ve çevre mahallelere ait güvenlik kameraları ile muhtemel çıkış güzergahlarını ve hastane kayıtlarını geriye dönük olarak detaylı şekilde inceliyor.

Yapılan aramalar sırasında MAK ve AFAD ekipleri, Inkaya-Çamlık mevkiindeki dağlık alanda bazı terk edilmiş eşyalar buldu. Eşyaların Mustafa Abi'ye ait olmadığı belirlenirken köylüler ve ailesi üçüncü gününde de umutlu bekleyişini sürdürüyor.