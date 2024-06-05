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Medya Neredesin Amerika’nın sesi? Bunu diyecek halleri yok ya
Medya

Neredesin Amerika’nın sesi? Bunu diyecek halleri yok ya

Yeniakit Publisher
2024-06-05 13:05:00 -
Neredesin Amerika’nın sesi? Bunu diyecek halleri yok ya

Yüksel Aytuğ, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminde ABD medyasının tutumunu eleştirdi. ABD medyasının Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladığını belirten Aytuğ, Pensilvanya'da bir FETÖ'cü tarafından saldırıya uğrayan Türk gazetecinin nasıl görmezden gelindiğini aktardı. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Yüksel Aytuğ, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminde ABD medyasının tutumunu eleştirdi. ABD medyasının Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladığını belirten Aytuğ, Pensilvanya'da bir FETÖ'cü tarafından saldırıya uğrayan Türk gazetecinin nasıl görmezden gelindiğini aktardı. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Gezi olaylarında buradaydılar. AKM'nin önünden ağızları zevkten köpürerek "Türkiye'de devrim oluyor" diye yayın yaptılar. 15 Temmuz'da yine hevesliydiler. Kursaklarında kaldı.
Darbe yaptığı için içeri atılan vatan hainlerinin her mahkemesini takip edip "Türkiye'de demokrasi askıda" diye dünyaya haber geçtiler. Almanya'da kendisine gazeteci süsü veren hainlerin peşinden kameramikrofon koşturup, sesleri oldular. Her fırsatta "Basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü" diye yaygara kopartıp Türkiye'yi haksız yere hedefe koydular.
Kimler mi? ABD medyası... O medya iki gündür sus pus. Sanki Pensilvanya'daki bir FETÖ'cü artığı tarafından yumruklanan kişi gazeteci değil. Sanki Türkiye'nin önde gelen haber kanallarından birinin New York Temsilcisi değil. Ve üstelik... Elindeki mikrofonun, cebindeki kartvizitin üzerinde ABD şirketi CNN'in logosu yok...
Yahu insan hiç olmazsa dövülerek susturulmaya çalışılan gazeteci Yunus Paksoy'un CNN Türk çalışanı olmasından azıcık utanır da, yalandan bile olsa bir "habercik" yapar, tepki koyar...
Ben de kime ne anlatıyorum ki?..
Adamların "FETÖ'yü biz misafir ettik, koruduk, kolladık, semirttik" diyecek halleri yok ya?"

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