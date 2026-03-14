İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan "K2 Kamikaze İHA" mesajı

"K2 Kamikaze İHA" ile ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Yapay zeka destekli otonom sürü kabiliyetleri, görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme teknolojileriyle geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yüksek menzil ve etkin harp başlığıyla sahada yeni nesil bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi ve teknik ekipleri canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayimizdeki atılımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze insansız hava aracına (İHA) ilişkin, açıklamalarda bulundu.

 

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayimiz, yerli ve milli mühendisliğin gücüyle her geçen gün yeni bir eşiği daha geride bırakıyor.

Yapay zeka destekli otonom sürü kabiliyetleri, görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme teknolojileriyle geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yüksek menzil ve etkin harp başlığıyla sahada yeni nesil bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkıyor.

Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi ve teknik ekipleri canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayimizdeki atılımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

