Isparta trafiğine nefes… İki karayolu projesi hizmete açıldı

Bakan Uraloğlu, Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu ile Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan önemli bir ulaşım güzergâhını güçlendirdiklerini kaydetti. Uraloğlu ayrıca, Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Isparta–Afyon Devlet Yolu’nda trafik akışını kesintisiz hâle getirdiklerini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta’da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ve Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu’nun açılış törenini gerçekleştirdi. Sözlerine, vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anarak başlayan Uraloğlu, “Açılışını yaptığımız köprülü kavşağımıza ismini verdiğimiz şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’yı da buradan bir kez daha minnetle, rahmetle yâd ediyorum. Onun hatırasını yaşatmak, şehitlerimizin emaneti olan topraklarımıza yakışır bir eserle taçlandırmak bizim için ayrı bir onur kaynağı oldu. Tüm şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şad olsun.” dedi.

“ISPARTA’MIZI HER ALANDA TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE TAŞIYORUZ”

Gülün, lavantanın, elmanın ve zambakların diyarı Isparta’nın aynı zamanda Eğirdir Gölü’nün mavisi, Davraz’ın karı, Zindan Mağarası’nın gizemiyle adeta yaşayan bir doğa ve tarih hazinesi olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu kadim topraklar, tarımın bereketiyle, eğitim yuvalarıyla, sanayi ve turizm potansiyeliyle Akdeniz ile İç Anadolu arasında köprü vazifesi gören stratejik bir merkezdir. Isparta, özellikle gül ve lavanta üretimiyle dünya çapında tanınırken; Süleyman Demirel Üniversitesi ve sağlık yatırımlarıyla yoğun nüfus hareketliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu’yu birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olan Isparta’mızın ulaşım altyapısını güçlendirmek, ilimizin tarımsal, ticari ve turistik potansiyelini Türkiye’nin geleceğine taşımak bizim en önemli önceliklerimizden biridir.”

Uraloğlu ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Isparta’nın ekonomik canlılığını artırmak, çiftçilerin ürünlerini hızlıca pazarlara ulaştırmak, öğrencilerin, esnafın ve ziyaretçilerin güvenli seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu’nu hizmete açarak Isparta’ya iki yeni eser daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Partimiz ile Isparta’mızı her alanda Türkiye’nin geleceğine taşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

ISPARTA’NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 24 YILDA 35 MİLYAR TL

Isparta’nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 35 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 234 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 481 km bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yaparak hemşerilerimizin güvenli ve konforlu yolculuk etmesine imkan tanıdık. Keçiborlu-Burdur, Keçiborlu-Dinar, Isparta-Barla-Şuhut, Isparta-Atabey-Gönen, Isparta-Eğirdir, Ağlasun-Isparta-Keçiborlu ve Aksu Yolları ile Isparta Miryokefalon Farklı Seviyeli Kavşağı gibi pek çok önemli projeyi tamamladık.” bilgisini paylaştı.

ŞEHİT ORHAN BURAK BÜYÜKÇAYLI FARKLI SEVİYELİ KAVŞAĞI İLE YILLIK 100 MİLYON LİRA TASARRUF

Çünür Mahallesi – Yeni Otogar bağlantısındaki Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı hakkında bilgi veren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Mevcut haliyle sığınma cepli olarak hizmet veren kavşağı; 180 metre uzunluğunda ve 32 metre platform genişliğinde köprü yaklaşımlarında her iki tarafta 360 metre uzunluğunda toprakarme dolgu ile farklı seviyeli kavşak haline getirdik. Bu uygulama ile Isparta–Afyon Devlet Yolu’nda trafik akışını kesintisiz hâle getirdik; artan trafiğin neden olduğu yoğunluğu ve gecikmeleri önemli ölçüde azalttık. Proje sayesinde kavşak noktasında oluşan bekleme sürelerini ve dur-kalk kaynaklı zaman kayıplarını büyük oranda ortadan kaldırdık. Zamandan 83 milyon lira, akaryakıttan 17 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 100 milyon lira tasarruf edeceğiz. Akıcı trafik düzeni sayesinde karbon emisyonunu yıllık 846 ton azaltarak doğanın korunmasına ve iklim dostu ulaşım hedeflerimize katkı sağlayacağız.”

“AKDENİZ’İ İÇ ANADOLU’YA BAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR ULAŞIM GÜZERGÂHINI GÜÇLENDİRDİK”

Uraloğlu, Isparta–Konya Devlet Yolu üzerindeki 22 kilometre uzunluğundaki Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu ile mevcut sathi kaplamalı bölünmüş yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hâle getirerek seyahat konforunu arttırdıklarını ve güzergâhın çeşitli noktalarında iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.