  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye bu haksız savaşta yer almayacak

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil

Ankara'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Milli güvenliğimizden taviz vermeyiz" ifadelerini kullandı. "Provokasyonlara karşı direneceğiz." diyen Fidan "Türkiye bu haksız savaşta yer almayacak" şeklinde çok net mesaj verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bangladeş'in yeni hükümetiyle çok verimli çalışacağımızı düşünüyorum.

Kalıcı çözüme anca diyalog yoluyla ulaşılabilir.

Savaşa bir an önce son verilmeli, savaşın yayılmasından endişeliyiz.

 

İran ile temas halindeyiz. Milli güvenliğimizden taviz vermeyiz.

Provokasyonlara karşı direneceğiz.

Türkiye bu haksız savaşta yer almayacak. Savaşa karşıyız.

Ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23