  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem

Hataylı şoför hayatını kaybetmişti! İran’da İsrail füzesiyle vurulan TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Yeniakit Publisher

İran’da İsrail füzesi isabet eden TIR’da ağır yaralanan Hataylı şoför Hüseyin Fırat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırıya uğrayan TIR’ın ve olay yerinin görüntüleri ise ortaya çıktı.

İran’da İsrail füzesiyle vurulan TIR saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul’dan aldığı yükü Afganistan’a teslim ettikten sonra Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı. Aralarında babası Coşkun Fırat’ın da bulunduğu 15 Türk TIR’ı ile birlikte 5 Mart’ta İran’a giren Hüseyin Fırat’ın aracına İsrail tarafından atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletini geçerek Zencan kentine doğru ilerlediği sırada saldırıya uğrayan Fırat’ın kullandığı TIR alev aldı. TIR’dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, kaldırıldığı Zencan Hastanesi’nde 12 Mart’ta hayatını kaybetti. Fırat’ın cenazesinin memleketine getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

 

Son yolculuğuna uğurlandı

Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getirilen Hüseyin Fırat’ın cenazesi, Mezarlık Kompleksi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

 

Yürek burkan görüntüler

Hüseyin Fırat’ın İsrail füzesiyle vurulduğu TIR ile saldırının gerçekleştiği bölgeye ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın şoför mahallinin büyük hasara uğradığı yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23