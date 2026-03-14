  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baba öldü, anne ve 4 çocuk yaralandı! Bayram yolunda acı kaza
Baba öldü, anne ve 4 çocuk yaralandı! Bayram yolunda acı kaza

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Baba öldü, anne ve 4 çocuk yaralandı! Bayram yolunda acı kaza

Bayram tatili için yola çıkan ailenin otomobili şarampole devrildi. Kazada baba hayatını kaybederken anne ve 4 oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray’da bayram tatili için yola çıkan bir ailenin yolculuğu faciayla sonuçlandı.

 

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç (38) yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

 

2 kişinin durumu ciddi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç’un öldüğü belirledi. Kazada yaralanan eşi Zeliha Koç (36), oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç ile oğlu Yiğit Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ömer Koç'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

 

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Servis kazasında acı haber! 13 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi
Servis kazasında acı haber! 13 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Yerel

Servis kazasında acı haber! 13 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Sultanbeyli'de feci kaza: İEET otobüsü kadına böyle çarptı!
Sultanbeyli'de feci kaza: İEET otobüsü kadına böyle çarptı!

Yerel

Sultanbeyli'de feci kaza: İEET otobüsü kadına böyle çarptı!

Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat! Uzmanından otoyol ve gişe kazalarına karşı uyarı!
Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat! Uzmanından otoyol ve gişe kazalarına karşı uyarı!

Gündem

Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat! Uzmanından otoyol ve gişe kazalarına karşı uyarı!

Bitlis'te feci kaza: Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Bitlis'te feci kaza: Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Yerel

Bitlis'te feci kaza: Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23