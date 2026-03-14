İsrail'e uyku haram! Kudüs semalarında hareketli saatler
Terör devleti İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran’ın misillemesi nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerin ardından Kudüs'te yeniden sirenler çalarken, füzeler kent semalarında görüntülendi.
Misillemenin ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
