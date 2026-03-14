Galatasaray - Başakşehir CANLI ANLATIM
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Başakşehir skoruyla devam ediyor.
23' Hızlı gelişen Başakşehir atağında savunmanın arkasına sarkan Shomurodov'dan önce Sallai ayak koydu. Sağ tarafa açılan topa Yusuf gelişine vurdu, Uğurcan kornere çeldi.
14' Başakşehir savunmasının kaleciye attığı pasa Osimhen baskı yaptı ama kalesini vaktinde terk eden Muhammed, tehlikeyi uzaklaştırdı.
9' Sol kanattan Eren'in içeri çevirdiği topa Sara gelişine vurdu, top üstten auta gitti.
7' Shomurodov'un sağ kanattan yaptığı ortaya Selke gelişine vurdu, top Sanchez'den geri döndü.
2' Barış Alper sağ kanattan hareketlendi, topu içeri çevirdi ama savunma ayak koydu. Galatasaray korner kullanacak.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Selke.