  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nereden nereye... Müthiş bir rakama ulaştı!
Spor

Nereden nereye... Müthiş bir rakama ulaştı!

Galatasaray'ın 1.15 milyon Euro bonservis karşılığında Rennes'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Sacha Boey performansıyla birçok avrupa devinin dikkatini çekmeyi başardı. Fransız sağ bekin bonservis bedeli için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar yıldız ismin bonservisini belirledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 15:01:00 -
Nereden nereye... Müthiş bir rakama ulaştı!

Galatasaray'ın 1.15 milyon Euro bonservis karşılığında Rennes'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Sacha Boey performansıyla birçok avrupa devinin dikkatini çekmeyi başardı. Fransız sağ bekin bonservis bedeli için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar yıldız ismin bonservisini belirledi.

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 1.15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Sacha Boey, sezon başında gösterdiği performansla eleştirilse de sezonun ilerleye bölümlerinde gösterdiği performansla adeta parlamıştı.

İlk 11'in değişilmez isimlerinden olan Sacha Boey, formasını kimseye kaptırmazken adeta yeniden doğdu.

Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başaran Boey için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, kollar sıvadı.

22 yaşındaki oyuncu için yeni bir bonservis bedeli belirleyen Galatasaray yönetimi Fransız sağ beke 15 milyon euroluk değer biçti. Öte yandan kulübe yeni kaynaklar, zamlı yeni mukavele imzalanması halinde, kulübün bonservis talebini daha da yukarı çekebileceğini ifade ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep bostan

Yerli van anholt
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23