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#1
Foto - Bakanlıktan 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

Bakanlığın sosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

#2
Foto - Bakanlıktan 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

Buna göre, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

#3
Foto - Bakanlıktan 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - Bakanlıktan 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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