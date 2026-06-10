Merkez Müdürü Dilara Öztürk, merkezde, engeli bireylerin bireysel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli atölyeler bulunduğunu söyledi. Şu anda aktif olarak 6 atölyenin sürdüğünü belirten Öztürk, "El sanatları, görsel sanatlar, ahşap şekillendirme, halk oyunları, müzik ve beden eğitimi sınıflarında hizmet veriyoruz. Eğitimler Halk Eğitim Merkezi tarafından sağlanan usta öğreticiler tarafından verilmekte. Şu anda 72 engeli bireyimiz merkezimizden faydalanmakta. Engeli bireylerimiz sabah merkez görevlileri tarafından evlerinden servis ile alınıyor. Akşam ise yine görevlilerimiz tarafından evlerine bırakılıyor. Üç grup halinde eğitim alıyorlar." diye konuştu.