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#1
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR! 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, futbolseverlerin gözü dünyanın en büyük organizasyonuna çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, 11 Haziran 2026'da Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak.

#2
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

ŞARJ EDİLEBİLİYOR, OYUNCUNUN HER VURUŞUNU KAYDEDİYOR! Günümüzün yeni nesil Dünya Kupası topları ise yalnızca bir futbol topu olmanın ötesine geçmiş durumda. Şarj edilebilen dahili sistemler, gelişmiş sensörler ve gerçek zamanlı veri aktarımı sağlayan teknolojiler sayesinde toplar, hakem kararlarından oyuncu performans analizlerine kadar birçok alanda kritik rol üstleniyor.

#3
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

İŞTE ŞİMDİYE KADAR DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILAN BÜTÜN TOPLAR!

#4
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1930 | URUGUAY (İlk Dünya Kupası Turnuvası)

#5
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1934 | İTALYA

#6
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1938 | FRANSA

#7
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1950 | BREZİLYA 1938'de Fransa'da düzenlenen turnuvadan sonra normal şartlarda bir sonraki Dünya Kupası'nın 1942'de yapılması gerekiyordu. Ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle hem 1942 hem de 1946 turnuvaları iptal edildi.

#8
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1954 | İSVİÇRE

#9
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1958 | İSVEÇ

#10
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1962 | ŞİLİ

#11
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1966 | İNGİLTERE

#12
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1970 | MEKSİKA

#13
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1974 | ALMANYA

#14
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1978 | ARJANTİN

#15
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1982 | İSPANYA

#16
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1986 | MEKSİKA

#17
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1990 | İTALYA

#18
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1994 | ABD

#19
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

1998 | FRANSA

#20
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

2002 | JAPONYA

#21
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

2006 | ALMANYA

#22
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

2010 | GÜNEY AFRİKA

#23
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

2014 | BREZİLYA

#24
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

2018 | RUSYA

#25
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

2022 | KATAR

#26
Foto - İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...

2026 | ABD/ derleyen: haber7

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