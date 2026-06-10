İşte Dünya Kupası'nda kullanılan bütün toplar! öyle bir özelliği var ki...
Dünya Kupası'na bir gün kala, gözler kullanılacak topa çevrildi. İşte Dünya Kupası'nda kullanılacak son teknoloji toplar...
Dünya Kupası'na bir gün kala, gözler kullanılacak topa çevrildi. İşte Dünya Kupası'nda kullanılacak son teknoloji toplar...
DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR! 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, futbolseverlerin gözü dünyanın en büyük organizasyonuna çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, 11 Haziran 2026'da Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak.
ŞARJ EDİLEBİLİYOR, OYUNCUNUN HER VURUŞUNU KAYDEDİYOR! Günümüzün yeni nesil Dünya Kupası topları ise yalnızca bir futbol topu olmanın ötesine geçmiş durumda. Şarj edilebilen dahili sistemler, gelişmiş sensörler ve gerçek zamanlı veri aktarımı sağlayan teknolojiler sayesinde toplar, hakem kararlarından oyuncu performans analizlerine kadar birçok alanda kritik rol üstleniyor.
İŞTE ŞİMDİYE KADAR DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILAN BÜTÜN TOPLAR!
1930 | URUGUAY (İlk Dünya Kupası Turnuvası)
1934 | İTALYA
1938 | FRANSA
1950 | BREZİLYA 1938'de Fransa'da düzenlenen turnuvadan sonra normal şartlarda bir sonraki Dünya Kupası'nın 1942'de yapılması gerekiyordu. Ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle hem 1942 hem de 1946 turnuvaları iptal edildi.
1954 | İSVİÇRE
1958 | İSVEÇ
1962 | ŞİLİ
1966 | İNGİLTERE
1970 | MEKSİKA
1974 | ALMANYA
1978 | ARJANTİN
1982 | İSPANYA
1986 | MEKSİKA
1990 | İTALYA
1994 | ABD
1998 | FRANSA
2002 | JAPONYA
2006 | ALMANYA
2010 | GÜNEY AFRİKA
2014 | BREZİLYA
2018 | RUSYA
2022 | KATAR
2026 | ABD/ derleyen: haber7
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