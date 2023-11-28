Nereden nereye! Helikopter ambulans 3 günlük bebek için havalandı
Van’ın Çatak ilçesinde sarılık teşhisi konulan 3 günlük bebek, helikopter ambulansla Van’a sevk edildi. Bir zamanlar hastasını tedavi edemeyen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geldiği seviye 'nereden nereye' dedirtti.
Çatak Devlet Hastanesi’ne getirilen 3 günlük bebeğe sarılık teşhisi konuldu.
Bebeğin ileri tektik ve tedavisinin yapılması için Van’a sevki yapıldı.
Sağlık İl Müdürlüğü’nden talep edilen helikopter ambulansla Çatak ilçesinden alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Nereden nereye
Bir zamanlar hastasını tedavi edemeyen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geldiği seviye 'nereden nereye' dedirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Dünyaya duyurdular: Putin'i çok kızdıracak karar