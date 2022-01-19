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Spor

Nereden nereye...

Bir zamanlar Sivasspor ve Beşiktaş formaları giyen Rıdvan Şimşek, Bölgesel Amatör Lig takımlarından İzmirspor'a transfer oldu

Yeniakit Publisher
2022-01-19 14:44:00 -
Nereden nereye...

Bölgesel Amatör Lig takımlarından İzmirspor, 31 yaşındaki sağ bek Rıdvan Şimşek’i kadrosuna kattı. 

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde sezonun ikinci yarısına hazırlanan İzmirspor, 31 yaşındaki sağ bek Rıdvan Şimşek’i renklerine bağladı.
Kariyerinde Karşıyaka, Sivasspor, Gaziantep FK, Antalyaspor, Elazığspor, Altay, İstanbulspor, Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü ve Karabükspor formalarını giyen Rıdvan Şimşek, Süper Lig ve 1. Lig’den başka bir ligde mücadele etmemişti. Deneyimli defans oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 205 resmi maçta 4 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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