Nereden baksan tutarsızlık! Eli öpülende de öpende de dürüstlük yok

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kürt devleti istediğini her röportajında dile getiren sanatçının elini öptüğü fotoğrafla tepkilerin odağına yerleşen Özgür Özel'i bugünkü yazısında gündemine aldı.

İşte o yazı...

Peşinen söyleyeyim.. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kadının elini öpmek istiyorsa, Diyarbakır Anneleri’nin elini öpmesi lazımdı.

O ise, bırakın Diyarbakır Anneleri’nin elini öpmeyi, önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu gibi, üç yıldır tek bir CHP’linin ziyaret etmediği o anneleri yalnız bırakma politikasını sürdürme niyetinde..

Diyarbakır Annelerini ziyaret ile genel başkanlık çalışmalarına başlayacağına..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Veya en azından partisinden birilerinin gidip, ziyaret etmesi için talimat vereceğine..

Bizzat kendisi, HEDEP’lilerle birlikte, Pervin Chakar’ın konserini izledi ve bu bayanın elini öptü..

Buyrun Özgür Özel’i ve elini öptüğü Pervin Chakar’ı mercek altına alalım..

Bakalım ne kadar dürüstler..

Ne kadar samimiler..

Ne kadar tutarlılar..

Pervin Chakar, Kürt kimliğini öne çıkaran bir müzik insanı imiş..

Benim için, kişilerin etnik kimliklerini öne çıkarmalarında bir sorun yok..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...