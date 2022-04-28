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Kültür - Sanat Neredeeen, nereyee! Bir Osmanlı mimarisi: Kim Geldi Penceresi
Kültür - Sanat

Neredeeen, nereyee! Bir Osmanlı mimarisi: Kim Geldi Penceresi

Geçmiş dönemde mahremiyete çok daha fazla önem verildiğini anlatan bir sosyal medya kullanıcısı, Osmanlı mimarisi Kim Geldi Penceresi'ni hatırlatarak, "Bu gidiş nereye?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 03:23:00 -
Neredeeen, nereyee! Bir Osmanlı mimarisi: Kim Geldi Penceresi

 Yeniakit.com.tr 

Magazin dünyasının, dizilerin, amacı dışında kullanılan sosyal medyanın zehirlediği yeni neslin bir kısmı, hızla Türk ahlak yapısından uzaklaşırken, bir sosyal medya kullanıcısı, Osmanlı mimarisi Kim Geldi Peneceresi'ni hatırlattı.

Gençliğin gün geçtikçe Türk örf ve adetlerinden koptuğunu belirten sosyal medya kullanıcısı şunları söyledi:

Kapı çalındığında önce üst kattan; "Kim Geldi Penceresi"nden bakılır, ona göre kapı açılırdı. Mahremiyete önem verildiği için, "Kim Geldi Penceresi" sık kafesli olurdu. İçeriden bakan kendisi görünmeden kapıya geleni görebilir, ya da kapıyı açmadan konuşabilirdi.

Şimdi ise Facebook, Instagram ve TikTok'ta evinin içini, kendisini iç çamaşırı ile sergileyen, çarşıda pazarda evinde dahi giyemeyeceği kıyafetleri giyerek, Allah ne verdiyse her şeyini sergilemekten çekinmeyen ve bunu utanmadan yapan ar damarı çatlamış bir nesil türedi. Bu gidiş nereye... Rabbim sonumuzu hayreylesin... Amin.

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