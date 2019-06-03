Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen kaydı sorgulama) 23 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacağım? 23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri için artık 3 haftadan kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan tarih sonrası en çok merak edilen konulardan biri olan nerede oy kullanacağım sorusunun cevabını derledik. İşte 2019 YSK seçmen sorgulama ekranı...

23 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacağım? 23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri için artık 3 haftadan kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan tarih sonrası en çok merak edilen konulardan biri olan nerede oy kullanacağım sorusunun cevabını derledik. İşte 2019 YSK seçmen sorgulama ekranı... Oy kullanacağınız sandık bilgilerine; Nerede Oy Kullanacağım adresinden, e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz YSK SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.