Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen kaydı sorgulama)
23 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacağım? 23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri için artık 3 haftadan kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan tarih sonrası en çok merak edilen konulardan biri olan nerede oy kullanacağım sorusunun cevabını derledik. İşte 2019 YSK seçmen sorgulama ekranı...03 Haziran 2019 Pazartesi 13:43
23 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacağım? 23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri için artık 3 haftadan kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan tarih sonrası en çok merak edilen konulardan biri olan nerede oy kullanacağım sorusunun cevabını derledik. İşte 2019 YSK seçmen sorgulama ekranı...
Oy kullanacağınız sandık bilgilerine;
Nerede Oy Kullanacağım adresinden, e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz
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