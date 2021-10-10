‘Nerede Kalmıştık’ projesi tam gaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde AK Parti Kadın Kolları tarafından çeşitli sebeplerle eğitimi yarıda kalmış kadınlar ve kız çocuklarının eğitim hayallerini gerçekleştirebilmeleri için başlatılan ‘Nerede Kalmıştık’ projesi Konya’da ilk olarak Yunak’ta tanıtıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı’nın katılımıyla gerçekleştirilen programda tanıtımı yapılan projeye nasıl başvurulacağı ve kadınlara ne tür destekler verileceği anlatıldı. Programda konuşan Milletvekili Samancı, “Öncelikle Türkiye’de bu projenin başlatıldığı ilk ilçelerden birisinin Yunak olmasından dolayı şehrimiz ve hemşerilerimiz adına gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti iktidarlarında kadınlarımızın iş hayatına kazandırılması açısından daha önce emsali görülmemiş çalışmalar yapıldı, destekler verildi. Şimdi de bir sebeple eğitimini yarıda bırakmış kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmesi için yeni bir motivasyon sağlayacak, onlara azim ve kararlılıkları açısından maddi ve manevi destek olacak bir projeyle umutları yeşertiyor, ‘Nerede Kalmıştık’ diyoruz” dedi.