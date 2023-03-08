Nerede hak-hukuk-adalet! Sözcü'de Yılmaz Özdil'den sonra Korcan Karar'ın da ipi çekildi
"Meral Akşener masadan ayrılmadı, ittirildi" demesi sebebi ile CHP'nin baskısıyla Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'den kovulmasının ardından Ana Haber sunucusu Korcan Karar ve yardımcısının da kanaldan ayrıldığı iddia edildi.
Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, "Meral Akşener masadan ayrılmadı, ittirildi" demesi sebebi kanaldan kovuldu.
Medya Tava, Özdil'in ardından Korcan Karar'ın da kanaldan ayrdılığını iddia etti.
Habere göre, Korcan Karar, bu akşam son kez ana haber bültenini sundu. Öte yandan Karar'ın yardımcısının da işten çıkartıldığı belirtildi.