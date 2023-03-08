  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD basını dünyaya resmen itiraf etti! İşte Bayraktar TB2 SİHA'ları diğer rakiplerinden ayıran o özelliği

Ramazan Kurtoğlu şok etti: Önümüzdeki günlerde tilkiye bile 'vay anasını' dedirtecek şeyler olacak

Şok eden iddia! Erdoğan konuşmaya başlayınca Saadet Partililer bunu yapmış! CHP’liler şaşıp kalmış

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi ile ilgili olay sözler! İran detayı gündeme oturacak! Herkes şaştı kaldı

Al sana adres hadi görelim! Saadet Partili Hasan Bitmez'e Fatih Erbakan teklifi

Mevlüt Çavuşoğlu, yeni gelişmeyi böyle duyurdu! Flaş Rusya açıklaması

Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! ÖSYM'den flaş YKS açıklaması! Yapılmayacak

Habertürk safını belli etti! Habertürk şimdi de TOGG'u hedef aldı

Emekli binbaşı 'ABD taktiği uygulamaya koydu' diyerek uyardı: Türk Ordusu'na bu iftirayı atacaklar

Üstünü çizen çizene! Mansur Yavaş bile Ümit Özdağ’ı silmiş
Gündem Nerede hak-hukuk-adalet! Sözcü'de Yılmaz Özdil'den sonra Korcan Karar'ın da ipi çekildi
Gündem

Nerede hak-hukuk-adalet! Sözcü'de Yılmaz Özdil'den sonra Korcan Karar'ın da ipi çekildi

"Meral Akşener masadan ayrılmadı, ittirildi" demesi sebebi ile CHP'nin baskısıyla Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'den kovulmasının ardından Ana Haber sunucusu Korcan Karar ve yardımcısının da kanaldan ayrıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 20:10:00 -
Nerede hak-hukuk-adalet! Sözcü'de Yılmaz Özdil'den sonra Korcan Karar'ın da ipi çekildi

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, "Meral Akşener masadan ayrılmadı, ittirildi" demesi sebebi kanaldan kovuldu.

Medya Tava, Özdil'in ardından Korcan Karar'ın da kanaldan ayrdılığını iddia etti.

Habere göre, Korcan Karar, bu akşam son kez ana haber bültenini sundu. Öte yandan Karar'ın yardımcısının da işten çıkartıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23