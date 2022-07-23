Nerede gereksizlik, orada CHP! İyice sıyırdılar: Köpek ile anlaşma imzaladılar

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bir köpek ile "tüm canlılar adına" sözde "hayvan hakları sözleşmesi" imzaladı.

CHP'li Utku Gümrükçü'nün imza attığı kağıda bir köpek "pati" bastı.

Köpeğin "tüm canlılar adına" pati bastığı sözde "Hayvan Hakları Sözleşmesi" başlığı yer alan kağıtta şu ifadelere yer verildi:

Bütün canlılar sağlıklı bir yaşam hakkına sahiptir.

Hiçbir canlıya, duygusal ve bedensel şiddet uygulanamaz.

Canlıların dövüştürülmesi kabul edilemez.

Hiçbir canlının ölümüne göz yumulamaz.

Bu şehirde sahipsiz hiçbir canlı yoktur, bütün canlılar Çiğli Belediyesi'nin koruması altındadır

Kağıdın altında ise "Bu şehirde ırk ayrımı, cinsiyet ayrımı yoktur. Bu şehirde can vardır, canlılar vardır" notu düşüldü.

Gümrükçü'nün imzaladığı sözde belgeyi eleştiren vatandaşlar, belgede yer alan ifadeleri şu şekilde değiştirdi:

"İnsanlar hariç bütün canlılar sağlıklı bir yaşam hakkına sahiptir.

Hiçbir canlıya, duygusal ve bedensel şiddet uygulanamaz.

Canlıların dövüştürülmesi kabul edilemez.

Hiçbir canlının ölümüne göz yumulamaz.

Bu şehirde sahipsiz hiçbir canlı yoktur, bütün canlılar Çiğli Belediyesi'nin koruması altındadır.

Bu şehirde ırk ayrımı, cinsiyet ayrımı yoktur. Bu şehirde insan yoktur, can vardır, canlılar vardır."

Türkiye'nin başıboş köpek sorunu

Bir süre önce başıboş köpek saldırısına uğrayan 72 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Ondan önce ise Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen olayda 2 yaşında bir çocuk ve ablası başıboş bir köpek tarafından ısırılmış, 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin hayatını kaybetmişti.

Bundan bir süre önce de başıboş köpeklerden kaçarken kamyonun altında alan 9 yaşındaki Mahra Pelin Pınar, günler süren yaşam savaşını kaybetmişti. Ondan kısa bir süre önce de 20 yaşındaki Rabia Kallı başıboş köpeklerden kaçarken yaşamını yitirmişti.

Bu iki ölümden önce de yurdun muhtelif yerlerinde onlarca saldırı meydana gelmiş, hemen her yaştan yüzlerce yurttaş zarar görmüştü.

Kaynak: Tamgatürk