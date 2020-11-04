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Gündem Neptün Soyer'e Osman Gökçek'ten sert tepki
Gündem

Neptün Soyer'e Osman Gökçek'ten sert tepki

Osman Gökçek, Hz. Muhammed'e hakaret içiren karikatürleri paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'e tepki göstererek, "Bunun adı terbiyesizlik." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 01:45:00 - 2020-11-04 01:53:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünü sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki gösteren Osman Gökçek, "Macron bu paylaşımı yapabilir. Sonuçta elin ecnebisi o, Neptün hanımın yaptığı terbiyesizlik, bunu yapamazsın bize, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanının eşi bunu paylaşamaz. Bu bir saygısızlık, terbiyesizlik ötesi bir şey bu." dedi.

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CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!
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