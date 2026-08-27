MİT raporlarında da yer almıştı! 30 milyarlık mirasta kanlı hesaplaşma

Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran yeraltı-istihbarat hesaplaşmalarının merkezindeki isimlerden müteveffa Hikmet Sevcan’ın ardında bıraktığı devasa imparatorlukta kanlı bir hesaplaşma patlak verdi.

MİT'İN TARİHİ RAPORLARINDAKİ KARANLIK İMPARATORLUK

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün hazırladığı 1. MİT Raporu'nda emniyet-mafya ağlarıyla listelenen, MİT muhbiri Tarık Ümit’in istihbarat raporlarına konu olan ve 1983 sonrası Bulgaristan'a geçerek Alaattin Çakıcı gibi isimlerin firari süreçlerinde lojistik üssü haline gelen Hikmet Sevcan’ın geride bıraktığı yaklaşık 30 Milyar TL’lik devasa servet, organize bir suç şebekesinin hedefi oldu.

30 MİLYARLIK DEV PASTA İÇİN 2,5 MİLYARLIK SAHTE SENET TUZAĞI

Müteveffanın 15.11.2018 tarihli el yazılı vasiyetnamesinde "Bedelsiz teminat senedidir, icraya koyan mirastan tamamen atılır" kaydını bizzat ıslak imzalarıyla kabul eden şüpheliler Mehmet Işık ile Bulgar uyruklu mirasçı Emrah Sevcan; murisin vefatını fırsat bilerek 330 ve 538 milyon TL'lik iki boş senedi faizleriyle birlikte 2,5 milyar TL'ye ulaştırıp icraya koydu. Şebekenin hedefi, 30 milyarlık terekeyi sahte haciz kıskacına alarak ele geçirmekti.

"GÖREVİNİ MEZARDA YAPARSIN!" DİYE YARGI GÖREVLİSİNE SUİKAST TEHDİDİ

Terekeyi korumakla görevlendirilen 32 yıllık kıdemli Vasiyeti Tenfiz Memuru Av. Tarcan Ülük'e yabancı sanal hatlar üzerinden tehdit mesajları yağdıran şüpheliler; hâkim, savcı, polis ve avukatları ağır hakaretlerle hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi görevden çekilmezsen görevini mezarda yerine getirirsin... Yutuptan bak bakalım ısrar eden halaya ve kocasına neler oldu! Mehmet Işık her yerde, sen tek yerdesin!"

Şüphelilerin, geçmişte murisin kız kardeşinin evini kurşunlatıp eniştesini vurdurttukları silahlı baskını bizzat açık infaz tehdidi olarak ikrar ettikleri belirlendi.

DİLEKÇE VERDİKTEN SAATLER SONRA BAŞI EZİLEREK KATLEDİLDİ!

30 milyar liralık terekeden pay kaçırılmasını engellemek için Bakırköy 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne resmi dilekçe sunan, babasının vasiyetini kabul edip 2,5 milyarlık sahte icra takibini ihbar eden kızı Sibel Sevcan; Ataköy'deki dairesinde kapısı açık vaziyette bulundu. Olay yerine gelen adli tabip, talihsiz kadının kafasına sert bir cisimle canavarca hisle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

TERÖR SAVCILIĞI VE CİNAYET MASASI DEVREDE

30 milyar liralık mirasın yağmalanmasını önlemek ve yeni suikastların önüne geçmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Asayiş Şube Cinayet Bürosu harekete geçti.

Tenfiz Memurluğu ve maktulün avukatı; Şüpheliler Mehmet Işık, Emrah Sevcan ve Rositsa Sevcan hakkında ivedi tutuklama ve Bulgaristan sınırına kaçışın önlenmesi için hudut kapılarına alarm verilmesini, cinayetin ve yağmanın aracı yapılan 2,5 milyar TL'lik icra takip dosyalarına CMK m. 128 uyarınca tedbiren el konulmasını, 30 milyar liralık terekeye ait tüm fabrika, çiftlik, otel, işletme ve banka hesaplarının mahkemece mühürlenmesini, Hayatta kalan diğer kız kardeşler (Gülçin, Ayşegül, Nurçin) ve Tenfiz Memuru için 24 saat esaslı silahlı polis koruması tahsis edilmesini talep etti.