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Dünya Nepal'de yangın faciası! Onlarca ev küle döndü
Dünya

Nepal'de yangın faciası! Onlarca ev küle döndü

Nepal'de bir kasabada çıkan yangında 40 ev alevler arasında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 15:12:00 -
Nepal'de yangın faciası! Onlarca ev küle döndü

Nepal’in doğusundaki Taplejung bölgesinde yer alan Dobhan Bazaar kasabasında sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında yangın çıktı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, çinko levha çatıları bulunan birbirine bitişik taş ve ahşap evlerin kısa sürede alev aldığı belirtildi.

Yangında en az 40 evin kullanılamaz hala geldiği öğrenildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 4 saat sonra yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, hasar tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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