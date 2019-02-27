Nepal'de turizm bakanının bulunduğu helikopter düştü!
Nepal'de aralarında ülkenin Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 6 kişiyi taşıyan helikopterin ülkenin dağlık bölgesinde kaybolduğu ve ardından yere çakıldığı duyuruldu. Helikopterin kötü hava koşullarında uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.27 Şubat 2019 Çarşamba 19:27
Nepal'de aralarında ülkenin Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 6 kişiyi taşıyan helikopterin ülkenin dağlık bölgesinde kaybolduğu ve ardından yere çakıldığı duyuruldu.
Helikopterin kötü hava koşullarında uçuş gerçekleştirdiği belirtildi. Olayın ardından arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Helikopterdeki kişilerin akıbeti henüz bilinmiyor.
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