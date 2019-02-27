0553 313 94 23

Nepal'de turizm bakanının bulunduğu helikopter düştü!

Nepal'de aralarında ülkenin Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 6 kişiyi taşıyan helikopterin ülkenin dağlık bölgesinde kaybolduğu ve ardından yere çakıldığı duyuruldu. Helikopterin kötü hava koşullarında uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:27
Nepal'de turizm bakanının bulunduğu helikopter düştü!

Nepal'de aralarında ülkenin Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 6 kişiyi taşıyan helikopterin ülkenin dağlık bölgesinde kaybolduğu ve ardından yere çakıldığı duyuruldu.

Helikopterin kötü hava koşullarında uçuş gerçekleştirdiği belirtildi. Olayın ardından arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Helikopterdeki kişilerin akıbeti henüz bilinmiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:27
  1. Turizm Bakanı Rabindra Adhikari
  2. helikopter
  3. Nepal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da hareketli saatler! İmran Han, Ulusal Komuta Konseyini topladı
    1. Pakistan'da hareketli saatler! İmran..
    2. BM Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıslı..
    3. "Cumhur İttifakı ezbere bir ittifak..
    4. "Vicdani'nin İçinde Bir..
    5. İran'dan Pakistan ve Hindistan'a..
    6. Kar yağışı nedeniyle Sertavul..
    7. Mersin Büyükşehir Belediyespor final..
    8. Fatih Terim 5 yıllık imzaladı! İşte..
    9. Soyer, tekerlekli sandalye ile..
    10. Milli korvet TCG Burgazada görevde
    11. "Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"
    12. Vahşi cinayetin işlendiği yerde polis..
    13. CHP’li Gökçe’den esnaf ziyaretleri
    14. KADEM'den "28 Şubat" açıklaması
    15. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    16. Kudüs Valisi serbest bırakıldı
    17. KPSS davasında karar açıklandı!
    18. Türk kulübü EC BOXING, Amerika’ya..
    19. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    21. Samsun tanzim satış noktaları..
    22. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    23. Kandilli açıkladı: Komşu'da 4..
    24. DERLEME - Pakistan ile Hindistan..
    25. DSP’li Kılıç’a Arguvan’da ilgi büyük
    26. Erdoğan'dan Çad liderine resmi tören
    27. Beşiktaş, karla karışık yağmur altında..
    28. Jandarmaya tarihi eser satmak..
    29. Isparta'da FETÖ firarisi evli çift..
    30. Kepçe operatörü, direksiyon başında..
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor