Nepal'de dehşet! Yalung Ri Dağı'nda çığ düştü:7 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda şiddetli kar fırtınaları ve kötü hava şartlarının ardından büyük bir çığ faciası yaşandı. Dağdaki bir kampa düşen çığ sonucu ilk belirlemelere göre 5'i yabancı dağcı, 2'si Nepalli rehber olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal'in yüksek dağlarında, son haftalarda etkili olan kötü hava koşulları ve kar fırtınaları trajik bir olayla sonuçlandı.

 

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALI

Nepal'deki yaklaşık 5 bin 600 metre yüksekliğindeki Yalung Ri Dağı'nda bulunan bir kampa çığ düştü. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk belirlemelerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerin 5'inin yabancı dağcı, 2'sinin ise Nepalli rehber olduğu öğrenildi.

Çığ faciası, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta paniğe yol açtı. Kampta bulunan 5 kişi yaralandı. Yabancı dağcıların uyruk ve kimlik tespiti çalışmaları ise sürüyor.

Yalung Ri Dağı'nın, genellikle yüksek dağ tırmanışında deneyimsiz dağcılar tarafından tercih edilmesi, can kaybını artırdığı yönünde endişelere yol açtı.

 

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI KURTARMALARI ENGELLİYOR

Çığ haberinin ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştı. Ancak dağdaki kötü hava şartları ve devam eden kar fırtınaları nedeniyle ekipler şimdilik geri dönmek zorunda kaldı.

Yetkililer, hava koşullarının düzelmesiyle kurtarma operasyonlarına hız verileceğini bildirdi.

 

