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Dünya Nepal'de Başbakan Yardımcısı görevden alındı
Dünya

Nepal'de Başbakan Yardımcısı görevden alındı

Nepal Yüksek Mahkemesi, Başbakan Yardımcısı Rabi Lamichhane’nin vatandaşlık yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 21:08:00 -
Nepal'de Başbakan Yardımcısı görevden alındı

Nepal Yüksek Mahkemesi, Başbakan Yardımcısı Rabi Lamichhane’nin vatandaşlık yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alındığını açıkladı.

Mahkeme, başbakan yardımcısı ve içişleri bakanı olarak görev yapan Lamichhane’nin ABD vatandaşlığını bıraktıktan sonra yeniden Nepal vatandaşlığına başvuru yapmadığını bildirdi.

Çifte vatandaşlığa izin verilmeyen Nepal'de Lamichhane’nin vatandaş olmaması sebebiyle görevlerinden alındığını duyuran mahkeme, Lamichhane’nin artık parlamento üyesi de olmayacağını açıkladı.

Lamichhane, mahkeme kararını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, artık herhangi bir vatandaşlığı olmadığını ve durum hakkında yorum yapamayacağını ifade etti.

Hükümetten konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

ABD vatandaşı Lamichhane, Nepal’e döndükten sonra Amerikan vatandaşlığından vazgeçmişti. Lamichhane, seçimlere hazırlanmak üzere yeni kurduğu partisinin koalisyon hükümetine katılmasının ardından, başbakan yardımcısı ve içişleri bakanı olarak göreve başlamıştı. Nepal 20 Kasım'da 11’inci hükümetini seçmek için sandığa gitmişti. Seçimlerde, 18 milyon seçmen oy kullanarak, 275 üyeli Temsilciler Meclisinin yanı sıra il genel meclisleri için 550 üye belirlenmişti.

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