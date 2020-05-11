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Aktüel

Nepal’de 10, Tayland’da 6 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:23:53 -
Nepal’de 10, Tayland’da 6 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Nepal’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10, Tayland’da 6 arttı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland'da son 24 saatte 6 yeni vaka tespit edildi, yeni can kaybı olmadı.

Yeni vakaların 4’ü turistik Phuket Adası'nda, diğer vakalar ise Narathiwat ve Yala eyaletlerinde tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 bin 15’e yükseldi. Tayland’da bugüne kadar 56 kişi hayatını kaybetti.

- Nepal’de 10 yeni vaka saptandı

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepal'de 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Söz konusu vakaların 9’unun 18-34 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğu belirtilirken, yeni can kaybı bildirilmedi.

Toplam vaka sayısının 120’ye ulaştığı ülkede bugüne kadar 31 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 181 bini aştı, virüs nedeniyle dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 283 bin 877 kişi hayatını kaybetti.


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