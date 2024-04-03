Neova Sigorta’dan riskli hastalıklara özel güvence: NeoKritik Güvence Sigortası

Yenilikçi ve müşteriyi odağa alan ürün ve hizmetler geliştiren Neova Sigorta, 18-55 yaş aralığındaki bireylerin sağlığını kritik hastalıklara karşı güvence altına alıyor. Neova Sigorta’nın yeni ürünü “NeoKritik Güvence Sigortası” ile kanser, inme, organ nakli, koroner by-pass cerrahisi, myokard infarktüsü, kalp kapakçığı değişimi, beyin anevrizma ameliyatı, böbrek yetmezliği, multiple skleroz (MS) ve kol ve bacak kaybı teminat altına alınıyor. NeoKritik Güvence Sigortası, 50 bin, 75 bin ve 100 bin TL’lik farklı teminat seçenekleriyle sigortalıların poliçe kapsamındaki hastalıklarından birine yakalanması halinde poliçede yer alan limit doğrultusunda tazminat ödemesi gerçekleştiriliyor.

“Sigortalılarımızın olası zor dönemlerinde hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz”

Neova Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Habip Çetinkaya, 1-7 Nisan Ulusal Kanser haftasına dikkat çekerek NeoKritik Güvence Sigortası ile ilgili şunları söyledi: “Son dönemde artan kanser vakaları bu konudaki ciddiyeti gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC)’nın yayınladığı rapora göre Avrupa'daki yeni kanser vakalarının sayısının gelecek yirmi yıl içinde yüzde 22,5 oranında artacağı tahmin ediliyor. Raporda, "Dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden 1'i hayatı boyunca kansere yakalanıyor.” ifadeleri yer alıyor. Neova Sigorta olarak, bu konudaki ihtiyaçlardan biri olan kritik hastalıklar sigortasını hayata geçiriyoruz. Sunduğumuz yeni ürünümüz ile sigortalılarımızın olası zor dönemlerini finansal açıdan kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kanser, inme, organ nakli gibi birçok farklı kritik hastalığı kapsayan NeoKritik Güvence Sigortası, 18-55 yaş arasındaki bireyler için düzenlenebilecek. Poliçe kapsamında herhangi bir kritik hastalığın ortaya çıkmaması durumunda, devam eden poliçeler 60 yaşına kadar yenilenebilecek. Neova Sigorta olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmeye ve sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

NeoKritik Güvence Sigortası müşterilere pek çok ek avantaj sunuyor

NeoKritik Güvence Sigortası yaptıran sigortalılar sunulan kapsamlı teminatlara ek olarak pek çok farklı ek avantajdan da yararlanabiliyor. Sigortalılar aralarında acil durumlarda 7/24 hastane organizasyon ve medikal bilgi köprüsü ve telefonda 7/24 tıbbi danışmanlık da dahil olmak üzere “Ücretsiz Neo Avantaj Paketi” adı altında pek çok avantajdan yararlanabilecek:

* Prof. Dr. Muayenesi: Özel anlaşmalı profesör doktorlar tarafından bir poliçe dönemi içerisinde 1 defa limitli olarak hastalara ücretsiz muayene hakkı sunar.

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* PET/CT Çekimi: Onkoloji hastaları için bir poliçe dönemi içerisinde, 1 defa olmak üzere, özel anlaşmalı kurumlarda hastalara ücretsiz PET/CT çekimi sağlar.

* İlaç Organizasyonu: Kemoterapi uygulamaları ve diğer ilaç kullanımlarında destek olmak için bir poliçe dönemi içerisinde, 1 defa olmak üzere ilaçların ücretsiz olarak hastaların tedavi aldığı kuruma ulaştırır.

* %70'e varan MR, BT Çekimi İndirimleri: Bir poliçe dönemi içerisinde, 1 defa olmak üzere özel anlaşmalı kurumlarda, anlaşmalı kurum cari fiyatlarından hastalara %70’e varan indirim sağlar.

* Kemoterapi Uygulaması: Özel anlaşmalı kurumlarda 8 seansa kadar kemoterapi uygulamalarında, kurumun cari fiyatından hastalara %50 indirim sağlar.

* Radyoterapi uygulaması: Özel anlaşmalı kurumlarda 15 seansa kadar radyoterapi uygulamalarında, kurumun cari fiyatından hastalara %50 indirim sağlar.

* 7/24 Acil Yardım Ambulans: Acil durumlarda, en yakın sağlık kuruluşuna hastaların ambulansla naklini gerçekleştirir.

* Acil Durumlarda 7/24 Hastane Organizasyon ve Medikal Bilgi Köprüsü: Acil durumlarda Hastane Organizasyon ve Medikal Bilgi Köprüsü hastaların 7/24 hizmetindedir.

* Telefonda 7/24 Tıbbi Danışmanlık