Neova Sigorta 100 bin fidan dikimiyle bir ilki başlattı!

Yenilikçi ve müşteriyi odağa alan ürün ve hizmetler geliştiren Neova Sigorta, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Toplumu geleceğin risklerine ve afetlerine karşı sigortalayan ormanlarımızı korumak için hatıra ormanı projesini hayata geçirdi. Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 21 Mart Orman Haftası’nda Bursa’da hatıra ormanı oluşturuldu. Balikesir’de 60 bin, Bursa’da 40 bin adet fidanın dikilmesiyle başlatılan “Geleceğimizin Sigortası Ormanlarımız” projesi kapsamında çocuklara yönelik ana teması “ormanların önemi” olan bir resim yarışması düzenlenmesi planlanıyor.

“Amacımız sürdürülebilir bir dünya için çevreye katkı sağlayan bir marka olmak”

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Neova Sigorta olarak, markamızın kurumsal misyonu doğrultusunda, gelecekteki risklere karşı müşterilerimizi korumaya yönelik bakış açımızla ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir geleceği için önemli bir adım atıyoruz. Ülkemizin geleceği ve sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle hem doğaya hem de geleceğimize yatırımda bulunuyoruz. Ormanlarımızın da geleceğimizin sigortaları olduğu bilinciyle bu projeyi hayata geçirdiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Oluşturacağımız ‘Hatıra Ormanları’ ile sadece bir orman oluşturmuyor, ormanlarımızın geleceğimiz için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyoruz. Ormanların önemini gelecek nesillere daha iyi aktarabilmek adına 8-12 yaş grubu için ana teması ‘ormanların önemi’ olan bir resim yarışması düzenliyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre dostu başka projelerimizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Amacımız sürdürülebilir bir dünya için hayatın her alanında daha sorumlu ve çevreye katkı sağlayan bir marka olmak.'

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