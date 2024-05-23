Nene Hatun vefatının 69. yılında anılıyor

Gösterdiği büyük kahramanlıkla genç yaşta gönüllerde taht kuran Nene Hatun, Cumhuriyet döneminde “Kırkgöz” soyadını aldı ve 4’ü erkek, 2’si kız 6 çocuk dünyaya getirdi. Hayatı boyunca Türk dünyasının zorlu 5 savaşına şahitlik eden Nene Hatun, soğuk algınlığı ve zatürre nedeniyle kaldırıldığı Erzurum Numune Hastanesinde 22 Mayıs 1955’te vefat etti. Nene Hatun’un kentteki Aziziye Tabyaları’nda bulunan kabri ve heykeli, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk kadınının cesaret ve kahramanlığının simgesi Nene Hatun’un vefatının 69. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Çiftçi, mesajında, Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından “93 Harbi” diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı›nda Aziziye Tabyası’nda gerçekleştirilen amansız müdafaada gösterdiği büyük kahramanlıkla adını tarihe yazdıran Nene Hatun’u, vefatının 69. yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Vali Çiftçi, tarih boyu her badireyi kahramanca atlatmış ve zaferle sonuçlandırmış olan ecdadın, geleceğe yön veren pusula olduğunu vurguladı.