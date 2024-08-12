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Yaşam Nemrut Dağı'nı bu kez turistler ziyaret etmedi!
Yaşam

Nemrut Dağı'nı bu kez turistler ziyaret etmedi!

Yeniakit Publisher
2024-08-12 11:53:00 -

Nemrut Dağı’ndaki heykeller arasında bu kez tilkiler görüntülendi.

Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nda devasa heykellerin arasında dolaşan iki tilki, haber için zirveye çıkan gazetecilerin kameraları tarafından kaydedildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlere değil bu kez tilkilere ev sahipliği yaptı. Nemrut Dağı zirvesindeki görevlilerin doğaya bıraktıkları yiyecek atıklarını yemek için 2 adet yavru tilki, gece geç saatlerde zirveye çıktı. Yiyecek arayan tilkiler, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin önünden ilerleyerek, devasa heykellerin arasından tümülüse doğru çıktı.

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