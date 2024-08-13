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Yerel Nemrut Dağı'nda et yiyen dev çekirge şok etti!
Yerel

Nemrut Dağı'nda et yiyen dev çekirge şok etti!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 12:33:00 -

Devasa boyutu görenlerin tüylerini ürpertiyor. Nemrut Dağı'nın zirvesinde görülen dev etçil çekirge kameraya böyle yansıdı.

Devasa boyutu görenlerin tüylerini ürpertiyor. Nemrut Dağı'nın zirvesinde görülen dev etçil çekirge kameraya böyle yansıdı.
Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nda devasa heykellerin arasında dolaşan dev etçil çekirge kameraya böyle yansıdı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlere değil bu kez dev etçil çekirgelere ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 20 santim büyüklüğünde olan dev etçil çekirgeler burada bulunan gazeteciler tarafından kayda alındı.
Çekirge sayısının çok olması ve sürü halinde istila etmesiyle ekolojik dengeye zarar verdiği biliniyor.

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