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Yaşam Nemrut Dağına çıkan öğrenciler kaza yaptı: 10 yaralı
Yaşam

Nemrut Dağına çıkan öğrenciler kaza yaptı: 10 yaralı

Adıyaman'da Nemrut Dağı'na çıkan üniversite öğrencilerini taşıyanb aracın şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 00:26:00 -
Nemrut Dağına çıkan öğrenciler kaza yaptı: 10 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı’na çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün şarampole girmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bir grup üniversite öğrencisi yaptıkları Nemrut Dağı gezisi sonrası İbrahim P. idaresindeki 02 S 0011 plakalı Volkswagen marka minibüse binerek şehir merkezinin yolunu tuttu. Üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, Arsemia yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi.

10 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada minibüste bulunan üniversite öğrencilerinden 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ve otomobillerle Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 10 yaralı öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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