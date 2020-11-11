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Ekonomi Nem alıcı ve nemlendirme cihazlarında Koçtaş fırsatı
Ekonomi

Nem alıcı ve nemlendirme cihazlarında Koçtaş fırsatı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:54:54 -
Nem alıcı ve nemlendirme cihazlarında Koçtaş fırsatı

İSTANBUL(AA) - Koçtaş, nem alıcıları ve nem artırıcı cihazları kasım ayına özel fiyatlarla satışa sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, havaların soğumaya başladığı bu günlerde klima ve kombi gibi ürünlerin kullanımıyla kapalı alanlarda azalan nem oranını, nem arttırıcı cihazlar, sağlıklı bir seviyeye çekmek mümkün kılıyor. Sessiz çalışma özelliğine sahip bu cihazlar, başta bebek odaları olmak üzere yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan nem etkisini sağlayabiliyor. Nem arttırıcı cihazlar aynı zamanda kuru havanın neden olabileceği tüm problemlerin de önüne geçiyor.

Havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde, havada asılı kalan nemi dengeli bir seviyeye çeken nem emiciler ise nemi plastik kabında hapsederek oda içerisinde küf, rutubet ve mantar oluşturmasını engelliyor.

Nem oranı dengesinin yanı sıra Koçtaş uzmanları kış aylarında kapalı alanların havalandırılmasını, klimalı ortamlar için ise klima bakımının sık sık yapılmasını tavsiye ediyor. Doğal temizlik ürünleri kullanmak ve evin havasını temizlemeye yardımcı olacak aloevera, paşa kılıcı, devetabanı, kasımpatı, duvar sarmaşığı, kurdele çiçeği gibi bitkiler de kış aylarında yaşam alanlarında sağlıklı bir hava solunmasına yardımcı oluyor.

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