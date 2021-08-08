Nelsson Aslan oluyor

İstediği sonuçları alamayan ve stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray bu bölgeyi gençlerle donatmaya karar verdi. Sarı kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson’u kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, Danimarka temsilcisi ile anlaşma sağladı. Galatasaray’ın yaklaşık 7 milyon avroluk bonservis bedelini taksitler halinde Kopenhag kulübüne ödeyeceği gelen haberler arasında. 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ile yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmileşeceği öğrenildi. Victor Nelsson’un hafta içinde resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Futbola Nordsjaelland kulübünün alt yapısında başlayan Genç stoper, 2019 yılında 3 milyon avroya Kopenhag’a transfer oldu. Kopenhag formasıyla 86 maça çıkan Nelsson, 1 kez fileleri sarstı, iki de gol pası verdi. Victor Nelsson, Danimarka milli takımıyla da 1 maça çıktı.