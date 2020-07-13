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Nelson Mandela'nın kızı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:40:50 -
Nelson Mandela'nın kızı hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın kızı Zindzi Mandela hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Güney Afrika'nın Danimarka Büyükelçisi olan 59 yaşındaki Zindzi Mandela, Johannesburg'daki bir hastanede hayata gözlerini yumdu.

Babası gibi ülkesindeki değişimin ön saflarında yer alan ve mücadeleci kimliğiyle bilinen Zindzi Mandela'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Mandela'nın üç kızından biri olan Zindzi Mandela, babasının, annesi Winnie Madikizela-Mandela'dan boşanması sonrası bir dönem ülkenin "First Lady"si olmuştu.

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