Neler yapmışlar neler! FETÖ'cü askerlere işkence davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün TSK'ya sızma ve askeri öğrencileri örgüte yakınlaştırma yöntemleri anlatıldı. FETÖ'nün TSK içerisinde yapılanmaya devam ederken ordu içerisinde çoğunluğu ele geçirmek, rütbeli personelin tamamının örgüt üyelerinden oluşmasını sağlamak için kendisinden olmayan askeri öğrencileri daha eğitim görürken çeşitli yöntemler kullanarak askeri okullardan tasfiye ettiği vurgulandı. Örgütün FETÖ mensubu olmayan öğrencilere baskı ve şiddetini arttırdığı, bu yöntemin de okuldan ayrılan öğrenci sayısına yansıdığı belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"2006-2007 yılları arası 79 askeri öğrenci kendi isteği ile veya disiplin kurulu kararıyla okuldan ayrılırken, bu sayı 2008-2009 döneminde 122, 2009-2010 döneminde 151, 2010-2011 döneminde 192, 2012-2013 döneminde 202 olarak kayıtlara geçmiştir. Görüldüğü üzere FETÖ'nün TSK'da yapılanması daha fazla söz sahibi olduğu dönemlerde Harp Okulundan ayrılanların sayısı dikkat çekicidir. Ayrıca sağlık sebebiyle 2006-2007 yıllarında 4 öğrenci okuldan ayrılmasına rağmen 2010, 2011, 2012 tarihlerinde bu sayı sırasıyla 34, 33, 73 olmuştur. Harp Okulları Kanunu incelendiğinde söz konusu öğrencilerin 38/2-e maddesi uyarınca Harp Okuluna devamına sağlık yönünden imkanı kalmadığı anlaşılmaktadır. İlgili yönetmelikler çerçevesinde adayların kayıtlarının sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gerçekleştirildiği değerlendirildiğinde, okuldan ayrılan öğrencilerin daha sonra sağlık koşullarını kaybetmiş olmaları hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi söz konusu durumun FETÖ'nün kendisinden olmayan öğrencilere yaptığı sistematik fiziki ve psikolojik muameleden kaynaklanmış olması da muhtemeldir."



İddianamede, askeri öğrencilere sivil eğitimden askeri eğitime geçmeleri amacıyla "intibak eğitimi" verildiği, bunun amacının öğrencilere teorik bilgiden çok askeri kabiliyeti kazandırmak olduğu, bu çerçevede öğrencilerin takımlara ayrılarak her takıma eğitim amacıyla Harp Okulunda görevli bir komutan verildiği aktarıldı. Öğrencilerin sportif eğitimleri esnasında örgüt mensubu olmayan öğrencilerin standart dışı muamelelere tabi tutulduğu vurgulanan iddianamede şu değerlendirme yapıldı:

"Bir grup öğrenci çok basit eğitimlere tabi tutulurken, örgüt mensubu olmayan öğrenciler aç ve susuz bırakılmak suretiyle uzun süre koşturulmakta, güneş altında iç çamaşırıyla uzun süre bekletilerek spor yaptırılmakta, eğer öğrenci dayanabilirse sağlığının ve psikolojisinin bozulmasına yol açılmakta, dayanamıyorsa yapamadığı için okuldan atılmakta veya bunu anlayan öğrencinin kendi isteği ile tazminat ödeyerek okuldan istifa etmesi sağlanmaktadır. Bu takımdaki öğrenciler ise FETÖ ile bağlantısı olmayan öğrencilerden oluşmaktadır."

FETÖ'nün kendilerinden olmayan öğrencilerin okulu bitirmelerini engellemek ve kendi istekleri doğrultusunda ayrılmalarını sağlamak amacıyla eğitim amacı dışında kalan insanlık onuruna yakışmayacak uygulamalar yaptığı vurgulanan iddianamede, "Şüpheliler haksız yere disiplin cezası vermek, diğer öğrenciler istirahat ederken eğitim adı altında yaralanana kadar mağdurlara eğitim yaptırmak, susuz bırakmak, hakaret etmek, sıcak asfalta sadece şortla yatırmak, lağım çukurunda eğitim yaptırmak şeklinde fiziksel ve psikolojik eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bu çerçevede şüphelilerin farklı mağdurlara yönelik "işkence yapmak" ve "eziyet etmek" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Buna göre her iki suçtan şüpheli İbrahim Emre Uyanık 78 yıl 6 aydan 427 yıl 6 aya, şüpheliler Muharrem Kuruoğlu ve Salih Uslu 47'şer yıldan 199 yıl 6'şar aya, Muhammed Mustafa Ağıllı 49 yıl 6 aydan 171 yıla, Mehmet Ayhan Demirtaş 17 yıldan 114 yıla, Abdulsamet Oyar 21 yıldan 85 yıl 6 aya, İbrahim Özcan Dedemoğlu 6 yıl 9 aydan 28 yıl 6 aya ve Metehan Acar'ın 13 yıl 6 aydan 52 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca sanık Acar'ın "terör örgütüne üyelik" suçundan da 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.