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Siyaset "Neler neler yaşandı, bir bir anlatsam..."
Siyaset

"Neler neler yaşandı, bir bir anlatsam..."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, altılı masadan ayrılma süreçlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:44:00 -
"Neler neler yaşandı, bir bir anlatsam..."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Habertürk'te katıldığı programda Millet İttifakı'ndaki Akşener krizi ve sildiği "Millet beşten büyüktür." paylaşımıyla ilgili konuştu.

Dikbayır, "Bunu niye attım. Ben o masada beşli imzayı öğrendim, çok nezaketsiz bir şeydi. O psikolojiyle attım. Ben tweeti attım birkaç dakika sonra genel başkan beni aradı. Benim attığım bir tweeti sildirebilecek tek bir kişi var o da Sayın Akşener." dedi.

Akşener'in kendisine 'Bu masadaki diğer liderleri incitir, kaldırırsan iyi olur' dediğini belirten Dikbayır, "Çok nezaketlidir Sayın Meral Akşener. Bu süreçler içinde nezaketini hiç kaybetmemiştir. Neler neler yaşamıştır bunları bir bir anlatırsam... Bunlara gerek yok." ifadelerini kullandı.

Yavaş ve İmamoğlu'na sitemde bulunan Dikbayır, ''Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu CHP rozetini taşıyor ama biz bizim belediye başkanlarımız biliyorduk. Emeğimiz var, seçmenimiz oy attı. Ben bunların görevlerine devam etmeli kısmına da doğru bulmuyorum.'' ifadelerini kullandı.

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