Neler ele geçirildi neler! İşte Kahramanlar operasyonlarının detayları
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan flaş açıklama geldi. Yerlikaya, ele geçirilen mühimmatları böyle anlattı.
Yurt içi operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ait tüm bilgileri anbean paylaşıyor.
Yerlikaya, "64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı." İfadelerini kullandı.