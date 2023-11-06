Neler anlattı neler! Dilan Polat'ın yakın arkadaşından bomba açıklamalar

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'si tutuklanırken 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Engin Polat, savcılıkta verdiği ifadede, MASAK tarafından kendisi hakkında yapılan incelemelerde ortaya çıkan bulguları reddettiğini söyledi.

Dilan Polat da kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, hiçbir suç örgütüyle bağlantısı olmadığını iddia etti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan, Dilan Polat’ın 100'den fazla şubesi olduğunu ve güzellik merkezlerinin aylık en az 500 bin TL ciro yaptığını, bunun 250 bin TL’sinin masraf olduğunu, geri kalanının ise kar olarak kendisine kaldığını anlattı.

NASIL TANIŞTILAR

Dilan Polat'la arkadaşlığının aynı bölgede iş yapıyor olmalarından kaynaklandığını ve Dilan Polat'ın kendisini aramasıyla tanıştıklarını ifade eden Sevim Alan, “Dilan, franchising verdiği bayilerden aylık 50 bin TL gibi bir roality bedeli alıyordu. Online alışveriş sitesinden de ürün satıyordu. En az aylık 6 milyonluk ürün satıyordu. Kazanıyordu, ihtiyacı yoktu” dedi.

Sevim Alan, Dilan Polat’ın son bir yıldır Ataşehir’deki merkezine gitmediğini, ve kontorolünü kaybettiğini söyledi.

Alan, “Dilan, çok fazla sakinleştirici ve uyku ilacı kullanıyordu. Bunu zaten kendi Instagram hesabından da ifade ediyordu, yardım edin bırakamıyorum diye." dedi.

KATILDIĞI PROGRAM

Dilan Polat'ın katıldığı magazin programında altın tozlu kahve içmesi ve 750 bin TL günde harcama yapıyorum şeklindeki açıklamalarına değinen Sevim Alan, "Bence o programa katılması magazinin içine girmesi de yanlıştı. Çünkü işini yapmalıydı. İşinin başında olmak yerine izlenmeleri arttıkça belli bir süreden sonra saçmalamaya başlamıştı. Uyardım çoğu kez. Aman kanka deli gibi çalışıyoruz diyordu.” diye konuştu.

ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

Sevim Alan, Dilan Polat’ın yaptıklarının asla savunulacak bir şey olmadığını, ancak kendisine bir şey yapmadığı için dostluğunu koruduğunu ifade etti.

Kendisi de güzellik merkezi sahibi olan Sevim Alan, soruşturma geçirip geçirmediğine dair soruya “Benim de iki güzellik merkezim var. Bizim bayilerde herkesin kendi vergi levhası mevcut. Bu soruşturmalar için mutlaka hesap hareketlerinde büyük bir şey olması lazım diye düşünüyorum. Dilan’ın arkadaşlarının bir çoğu da güzellik merkezi açtı. Ama ben hep mesafeli bir arkadaşlık yaptım onunla” dedi.

Alan, Dilan Polat’ın ailesiyle hiç görüşmediğini, annesinin çocukken öldüğünü, babasının ise başka bir aile kurduğunu söyledi.

ENGİN POLAT'A SİTEM

Sevim Alan, “Dilan, anlattığı gibi günde 750 bin TL harcamıyordu. Çekmeköy’de bir villada oturuyordu. Lüks hayatı sadece sosyal medyada gösteriyordu. Belki de kendini yalnız hissediyordu.” şeklinde konuştu.

Engin Polat'la ilgili de konuşan Sevim Alan, "İnsan böyle bir şey yapar da eşinin, ananesinin kardeşlerinin herkesin üzerine şirket kurar mı" diye sordu.

NE OLMUŞTU

Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabından Engin Polat hakkında "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını" paylaşımı yapmıştı.

Sevim Alan paylaşımında, "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını. Dünya sizin olsa ne olur, yaktınız güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın" ifadelerini kullanmıştı.

Alan başka bir paylaşımında ise, Dilan Polat ile yazışmalarının ekran görüntüsüne yer vererek Engin Polat'ı ve yakın çevresini suçlamıştı.

SOSYAL MEDYA HESABI KAPANDI

Dilan Polat'ın milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabı kapandı.

Hesabı, kimin kapattığı bilinmiyor.

Kaynak: Odatv