  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Negredo’nun Beşiktaş aşkı bitmemiş!

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Alvaro Negredo, evde yaptığı idmanlarda siyah-beyazlı formadan vazgeçmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:13:20 -
Negredo’nun Beşiktaş aşkı bitmemiş!

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Alvaro Negredo, evde yaptığı idmanlarda siyah-beyazlı formadan vazgeçmiyor.


Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de mücadele eden Alvaro Negredo’nun siyah-beyazlı aşkı bitmiyor. 2017-2018 sezonunda Beşiktaş’ta forma giyen ve 2019 sezonun başında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Nasr’a transfer olan İspanyol forvet, evinin bahçesinde yaptığı idmanlarda siyah-beyazlı formayı giymesi dikkatlerden kaçmadı.


Beşiktaş formasıyla 49 maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli forvet, süre aldığı maçlarda 18 gol kaydetmişti. Negredo bu sezon Al Nasr formasıyla ise 17 maçta 8 gol 5 de asistlik performansa imzasını attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı