NEF'ten Erden Timur açıklaması
Spor

NEF'ten Erden Timur açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
NEF'ten Erden Timur açıklaması

NEF "Erden Timur’un bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır" açıklamasını yaptı.

’Futbolda Bahis Soruşturması’ soruşturma kapsamında, Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da gözaltına alınmıştı.

Yönetim kurulu başkanlığını yaptığı NEF, durum sonrası yazılı açıklama yaptı. Kurumun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür.

 

 

Timur’un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.

Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.

Şirketimiz, profesyonel yönetim kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir.

Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Timur’un lehine neticeleneceğine inanmaktayız."

