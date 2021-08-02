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Spor Neftçi Bakü-Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
Spor

Neftçi Bakü-Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi play-off turu

2021 UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı rakipler belli oldu. Buna göre, Fenerbahçe, Azerbaycan takımı Neftçi ile Finlandiya takımı HJK Helsinki’nin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Neftçi Bakü-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 14:34:00 - 2021-08-02 14:40:16
Neftçi Bakü-Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi play-off turu

Neftçi Bakü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi Bakü-HJK Helsinki eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Neftçi Bakü-Fenerbahçe maçı ne zaman? Neftçi Bakü-Fenerbahçe maçı 19 Ağustos 2021’de, HJK Helsink Fenerbahçe maçı ise 26 Ağustos  2021’de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

 

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