Neftçi Bakü-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.
Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Eksikler
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
NEFTÇİ BAKÜ-BEŞİKTAŞ
MUHTEMEL 11'LER
NEFTÇİ BAKÜ: Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar
STAT: Neftçi Arena
HAKEM: Lukas Fahndrich
SAAT: 20:00
YAYIN: S Sport Plus