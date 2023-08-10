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Spor Neftçi Bakü-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler
Spor

Neftçi Bakü-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Yeniakit Publisher
2023-08-10 11:20:00 -
Neftçi Bakü-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.

Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.
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Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

NEFTÇİ BAKÜ-BEŞİKTAŞ

MUHTEMEL 11'LER

NEFTÇİ BAKÜ: Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar

STAT: Neftçi Arena
HAKEM: Lukas Fahndrich
SAAT: 20:00
YAYIN: S Sport Plus

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