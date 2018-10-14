0553 313 94 23

"Nefret suçu insan tacirlerinin işine yarıyor!"

Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Başkanı Sait Ali Arslan, ırkçılığın insan tacirlerinin işine yaradığını belirterek, "Önyargıların ve ayrımcı söylemin oluşumu ve nefret suçuna dönüşmesinde etkileri olanlar hakkında hukuki mücadele verilmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

14 Ekim 2018 Pazar 15:06
"Nefret suçu insan tacirlerinin işine yarıyor!"

İzmir’de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Başkanı (TÜRKAB) Sait Ali Arslan, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşın etkin mücadele istedi. Irkçı söylemlerin göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin işine yaradığını da belirten Arslan, “Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşın daha etkin bir mücadele bekliyoruz. Aynı şekilde göçmen kardeşlerimizi başka ülkelere yönlendiren ırkçı söylemlerin sahipleriyle de mücadele edilmesini istiyoruz. Önyargıların ve ayrımcı söylemin oluşumu ve nefret suçuna dönüşmesinde etkileri olanlar hakkında hukuki mücadele verilmesini bekliyoruz” dedi.

Irkçılıkla mücadele talebi

İzmir'de yaşanan kazanın yüreklerini yaktığını ifade eden Arslan, “Kapitalizm sömürdükçe, emperyalizm işgallerini derinleştirdikçe, zalimlerin zulmü devam ettikçe ve maalesef ırkçılık artıkça göçmen kardeşlerimizin hayatı kabusa dönüyor. Kapitalizm, emperyalizm, diktatörler kadar, insan kaçakçılarının elini güçlendiren bir başka neden de ırkçı söylemlerle göçmen kardeşlerimizi hedef göstermektir. Bu asrın ayıbıdır. Bu ayıba ortak olmak zulme ortak olmaktır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşın daha etkin bir mücadele bekliyoruz. Aynı şekilde göçmen kardeşlerimizi başka ülkelere yönlendiren ırkçı söylemlerin sahipleriyle de mücadele edilmesini istiyoruz. Önyargıların ve ayrımcı söylemin oluşumu ve nefret suçuna dönüşmesinde etkileri olanlar hakkında hukuki mücadele verilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Topyekün seferberlik başlatalım

Dünya’daki mülteci sayısının 62 milyona ulaştığını ifade eden Arslan, “Yeni kayıp nesillerin oluşmasının önüne geçmek için topyekun bir seferberlik başlatmak gerekiyor. Yeter artık kıyılarımıza insan bedenleri vurmasın. Yeter artık insan bedenleri yollara saçılmasın. Yeter artık göçmen kardeşlerimiz hedef alınmasın. Yeter artık insanlık ölürken sessizlik kaderimiz olmasın. Yeter artık mazlumlara yönelen linç girişimleri son bulsun” diye konuştu.
Arslan, açıklamasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 15:06
  1. İzmir
  2. Türkiye Kardeşlik Birliği
  3. TÜRKAB
  4. Sait Ali Arslan
  5. izmir
  6. göçmen kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Detaylar ortaya çıktı... İşte Tarkan Yavaş’ın kirli yüzü!
    1. Detaylar ortaya çıktı... İşte Tarkan..
    2. "Nefret suçu insan tacirlerinin işine..
    3. İYİ Parti'de istifa depremi! 860..
    4. Suudi Arabistan'dan ABD'ye Cemal..
    5. Elinde şişeyle caddeye indi, polisler..
    6. Tüm detaylarıyla bir yıldızın çöküşü,..
    7. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    8. Bayraktar müjdeyi verdi! Ülke sayısı..
    9. Kendisiyle evlenmek istemeyen kuzenini..
    10. Hırsızlık için girdiği evde yaşlı..
    11. Arda'nın helalliğini kabul etmediler!
    12. AK Partili Lütfi Elvan: ABD'nin..
    13. Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    14. Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi
    15. Facia! Selfie sevdası can aldı.....
    16. Casus Brunson'ın anne-babasından..
    17. Görevden alınan isimlerden Ali Koç'a..
    18. Satın alınan ürün artık 'cep'ten..
    19. O isim için istenen ceza belli oldu!
    20. Brunson bırakıldıktan sonra PKK..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu