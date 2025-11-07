  • İSTANBUL
Gündem Nefret diliyle siyaseti de kirletiyor
Gündem

Nefret diliyle siyaseti de kirletiyor

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nefret diliyle siyaseti de kirletiyor

Diyet borçlu olduğu yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kurtarmak için hava karardıktan sonra mitingler düzenleyen, yönettikleri belediyelerdeki usulsüzlükleri konuşmak yerine sürekli sağa-sola çamur atan CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel’in nefret dili siyaseti kirletiyor.

Koltuğunu borçlu olduğu İmamoğlu’nu kurtarmak için hava karardıktan sonra mitingler düzenleyen ve yolsuzluğu konuşmak yerine sağa sola çamur atan CHP lideri iyice zıvanadan çıktı. Daha önce Akit’e yazmadığı sözler üzerinden “it” diye küfreden, “İt ürür, kervan yürür” manşetiyle ağzının payını alan Özgür Özel, şimdi de Başkan Erdoğan’ı hedef alarak, “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” hakaretini savurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatırken; küfürlü dilin cezasız kalmaması istendi.

 

CEVAP VERMEK YERİNE KÜFÜR

Akit’e konuşan AK Parti Milletvekili Orhan Yeğin, şunları söyledi: “Hiçbir insanın sokakta kavga ederken dahi hitap etmeyeceği bir dili, biz ana muhalefet liderinin ağzından miting meydanlarında duyuyoruz. Bu Türk siyasetine, memleket, millet için yapılan siyasete yapılan bir hakarettir. Herkes yaptığı işle, yaptığı konuşmayla kendisini yansıtır.” Avukat Mehmet Yıldırım ise şunları dile getirdi: “Özgür Özel psikolojisi bozuk bir hasta gibi davranmaya başladı. Daha önce tehdit etmişti. İsnat edilen hiç bir konuda açıklama yapmayıp saldırması, düştükleri acziyet durumunun göstergesi. Bunun sebebi Özel ve ekibi için de yargı sürecinin sona yaklaştığının göstergesi. Herkes hak ettiğini Türk yargısı ve halk nezdinde elbette yaşayacaktır.”

Kaynak: Yeniakit

