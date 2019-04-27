Nefis kokulu ve tane tane pilav hazırlamanın 9 püf noktası

Şöyle dillere destan tane tane bir pilav yapmayı kim istemez ki! Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pilavı hazırlamak öyle sanıldığı gibi zor bir iş değildir. Harika bir pilav yapmak için yalnızca doğru adımları uygulamak gerekiyor.

Pirinç seçimi önemli

Pilav yaparken kaliteli pirinç kullanmak son derece önemlidir. Bunun içinde ilk tercihiniz yerli üretim olmalı.

İyice yıkayın

Birçok hanım pilav yapmadan önce pirinci saatlerce suda bekletir. Ancak bu şart olan bir adım değildir. Dilerseniz önceden ıslatabileceğiniz gibi pirinci tencereye eklemeden hemen önce de yıkayabilirsiniz. Önemli olan pirinci çok iyi yıkamak ve nişastayı tamamen akıtmaktır.

Ölçü önemli

İyi bir pilav yapmak istiyorsanız; ölçüye dikkat etmelisiniz. 1 su bardağı pirinç 1,5 su bardağı su ile pişirilmeli. Şayet pirinç suda bekletildiyse bu ölçü 1’e 1 olmalı.

Doğru yağ seçimi

En güzel pilavın tereyağlı olduğu söylenir. Bu konuda ‘en doğru’ yağ seçimini damak tadınız belirleyecektir. Riviera yağ ile pilav pişiren ve enfes bir lezzet ortaya çıkaranların sayısı da bir hayli çok.

Kavurmak önemli

Güzelce yıkanan pirinçlerin, kısık ateşte iyice kavrulması son derece önemli. Kavrulma işlemi ne kadar uzarsa pilavın lezzeti de o kadar güzel olur.

Limon suyu

Pirinçleri kavururken tencereye 1-2 damla limon suyu damlatırsanız, pilav daha beyaz olur.

Kısık ateş şart

Tane tane bir pilav için ocağın en kısık ayarda olması şart. Lezzetli bir pilav ağır ateşte pişer.

Kapağı açmayın

Pilav, pişene kadar tencerenin kapağının açılmaması gerekiyor. Çünkü pilavın lapa olmaması için tenceredeki buhara ihtiyacı var.

Son nokta demlemek

Ağır ateşte pişen pilavın 15-20 dakika demlenmesi gerekir. Bunun için ocağın altı kapatıldıktan sonra kapağın altına bir kağıt havlu yerleştirilmeli.